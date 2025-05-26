Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: слова Зеленского вызывают проблемы, ему необходимо молчать

Президент США подчеркнул, что глава киевского режима Зеленский «не оказывает услугу» Украине.

Источник: Аргументы и факты

Высказывания главы киевского режима Владимира Зеленского провоцируют проблемы, в связи с чем ему следует прекратить такие разговоры, написал президент США Дональд Трамп.

«Исходящее из его рта приводит к проблемам. Мне это не нравится, ему лучше перестать так делать», — отметил американский лидер на своей странице в соцсети Truth Social.

Глава Белого дома подчеркнул, что, поступая таким образом, Зеленский «не оказывает услугу» Украине. Трамп также выразил мнение, что у РФ нет целей взять под контроль всю украинскую территорию.

По словам президента США, подобные планы «привели бы к падению России».

Напомним, ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по подозрению в государственной измене, обвинил Зеленского в стремлении полностью уничтожить Украину. Парламентарий считает, что такими шагами глава киевского режима хочет избежать ответственности.