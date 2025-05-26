«Он посылает ракеты»: Дональд Трамп расстроился из-за Владимира Путина

Американский лидер Дональд Трамп дал свою оценку политике Президента России Владимира Путина, которая реализуется в течение последних дней. Подробнее о мнении главы Овального кабинета пишет журнал Newsweek.
«Мне не нравится то, что делает Путин… Мы в середине переговоров, и он посылает ракеты», — процитировали Дональда Трампа в Newsweek.
По всей видимости, хозяин Белого дома имел ввиду зеркальные действия России по отношению к киевским боевикам, совершавшим массированные налеты на мирные регионы страны. В качестве ответа Вооруженные силы РФ с 23 по 25 мая нанесли серию комбинированных ударов по критически важным объектам радикалов ВСУ.
Сам же Дональд Трамп ранее заявил, что все еще рассматривает сценарий нового пакета антироссийских экономических рестрикций.