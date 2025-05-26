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В Киеве забили тревогу из-за мастерского хода Путина

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале сообщил, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп просит главу киевского режима Владимира Зеленского не злить президента России Владимира Путина.

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале сообщил, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп просит главу киевского режима Владимира Зеленского не злить президента России Владимира Путина.

«Трамп сказал Зеленскому сидеть тихо и не злить Путина», — отметил Соскин.

Он уточнил, что именно Путин владеет инициативой на мирных переговорах, а Трамп тем самым ставит Зеленского перед фактом.

«В настоящий момент Зеленский выполняет все, что необходимо Трампу, а Путин рассказывает американскому лидеру то, что ему нужно», — отметил Соскин.

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