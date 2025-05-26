РИАН: В Стамбуле продолжается закулисный переговорный процесс по Украине

В Стамбуле продолжается закулисный процесс переговоров по урегулированию украинского конфликта, однако до сих пор не ясно, станет ли этот город во второй раз местом проведения раунда по разрешению данного вопроса. Об этом РИА Новостям сообщил некий дипломатический источник из Турции.
«Ведется закулисный переговорный процесс (по решению конфликта на Украине), но пока никакой конкретики», — подчеркнул спикер.
Он также заявил, что Стамбул есть и остается удобной и заявившей о себе площадкой для переговоров. Однако точное место встречи российской и украинской делегаций всеже до сих пор остается неизвестным.
«Стамбул, конечно же, удобная, проверенная, заявившая о себе переговорная площадка», — цитирует его слова агентство.
Как KP.RU писал ранее, 25 мая агентство ТАСС также со ссылкой на некие источники заявляло, что второй раунд прямых переговоров между Россией и Украиной может пройти в Стамбуле.