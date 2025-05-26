РИАН: В Стамбуле продолжается закулисный переговорный процесс по Украине

В Стамбуле продолжается закулисный процесс переговоров по урегулированию украинского конфликта, однако до сих пор не ясно, станет ли этот город во второй раз местом проведения раунда по разрешению данного вопроса. Об этом РИА Новостям сообщил некий дипломатический источник из Турции.