МИД РФ: свыше 59 жителей России в апреле погибли из-за ударов ВСУ

«В соответствии с верифицированными данными, от действий ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ТАСС) за апрель пострадали как минимум 478 мирных жителей: ранены 419 человек, в том числе 21 несовершеннолетний, погибли 59 человек, в том числе 5 несовершеннолетних», — сказал он.
Представитель МИД России отметил, что увеличение интенсивности обстрелов зафиксировано на белгородском, курском и брянском направлениях. Системным обстрелам подвергались Луганская и Донецкая народные республики, а также Херсонская область.
«Украинские вооруженные формирования в указанный период активно применяли против гражданского населения боеприпасы с кассетной боевой частью, реактивные снаряды со шрапнельной и осколочной боевой частью, что может обоснованно считаться как применение негуманных методов войны и использование вооружений с увеличенной поражающей силой против гражданского населения. Несмотря на то, что Украина является подписантом “Оттавской конвенции” о запрете противопехотных мин, ВСУ продолжали системно использовать различные модификации противопехотных мин как украинского и еще советского производства, так и западного производства, поставляемые западными соучастниками конфликта. Они незаконно применялись как против военнослужащих, так и против мирного населения», — сообщил Мирошник.
Собеседник агентства добавил, что отдельные виды противопехотных мин ВСУ использовали для дистанционного минирования гражданских объектов и общественных пространств. При этом, как сообщил Мирошник, в апреле также «отмечались подрывы гражданского населения на сдетонировавших суббоеприпасах и противопехотных минах. Среди пострадавших есть дети, получившие серьезные увечья», — сказал он.