МИД РФ: свыше 59 жителей России в апреле погибли из-за ударов ВСУ

«Украинские вооруженные формирования в указанный период активно применяли против гражданского населения боеприпасы с кассетной боевой частью, реактивные снаряды со шрапнельной и осколочной боевой частью, что может обоснованно считаться как применение негуманных методов войны и использование вооружений с увеличенной поражающей силой против гражданского населения. Несмотря на то, что Украина является подписантом “Оттавской конвенции” о запрете противопехотных мин, ВСУ продолжали системно использовать различные модификации противопехотных мин как украинского и еще советского производства, так и западного производства, поставляемые западными соучастниками конфликта. Они незаконно применялись как против военнослужащих, так и против мирного населения», — сообщил Мирошник.