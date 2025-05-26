Фон дер Ляйен: ЕС хочет хочет заключить сделку с США до 9 июля

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом, в ходе которого обсуждалась тема торговых пошлин. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети.