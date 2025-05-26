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Фон дер Ляйен: ЕС хочет хочет заключить сделку с США до 9 июля

Европа готова продвигаться в торговых переговорах, отметила глава Еврокомиссии.

Источник: Аргументы и факты

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом, в ходе которого обсуждалась тема торговых пошлин. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети.

Фон дер Ляйен охарактеризовала беседу с американским лидером как продуктивную. Однако она подчеркнула, что для достижения соглашения потребуется время.

«Для достижения соглашения нам потребуется время до 9 июля», — говорится в публикации.

Глава ЕК также выразила уверенность в том, что Европа готова вести торговые переговоры «оперативно и решительно».

Ранее президент США объявил о вводе новых торговых пошлин «против всех стран». Их базовая минимальная ставка составляла 10%, на товары из ЕС — 20%. Позднее Трамп отложил введение пошлин для Европы до 9 июля.