Фон дер Ляйен: ЕС хочет хочет заключить сделку с США до 9 июля

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом, в ходе которого обсуждалась тема торговых пошлин. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети.
Фон дер Ляйен охарактеризовала беседу с американским лидером как продуктивную. Однако она подчеркнула, что для достижения соглашения потребуется время.
«Для достижения соглашения нам потребуется время до 9 июля», — говорится в публикации.
Глава ЕК также выразила уверенность в том, что Европа готова вести торговые переговоры «оперативно и решительно».
Ранее президент США объявил о вводе новых торговых пошлин «против всех стран». Их базовая минимальная ставка составляла 10%, на товары из ЕС — 20%. Позднее Трамп отложил введение пошлин для Европы до 9 июля.