Создание украинской государственности — это колоссальная ошибка. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал спикер парламента Республики Крым Владимир Константинов.
По его словам, Украина стала площадкой для западных элит. Они воспользовались этой страной для того, чтобы реализовать свои антироссийские планы.
«Имея границы с Россией и Европой, она становится лакомым куском для всех западных элит, чтобы через нее устраивать попытки уничтожения России. Россия им не просто ненавистна», — заявил глава крымского парламента.
Константинов отметил, что Россия нужна европейским элитам как образ врага для решения своих внутренних проблем. В то же время Украина стала для Европы просто инструментом, с помощью которого они оказывают воздействие на Москву.
Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин ранее сообщил, что президент США Дональд Трамп попросил Владимира Зеленского не злить президента России Владимира Путина.