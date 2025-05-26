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Инсайдер в Турции заявил, что «нельзя исключать» тайные переговоры РФ и США

Турция может все еще оставаться площадкой проведения негласных переговоров между представителями Российской Федерации и Соединенных Штатов.

Турция может все еще оставаться площадкой проведения негласных переговоров между представителями Российской Федерации и Соединенных Штатов. Об этом РИА Новости сообщил инсайдер, находящийся в столице страны.

«Ничего исключать нельзя», — отметил собеседник информагентства.

Стоит отметить, что прошедшая 16 мая первая прямая двусторонняя консультация между российской делегацией и представителями киевского режима не принесла каких-либо договоренностей, кроме соглашения об обмене формата «1000 на 1000». На данный момент все бойцы Вооруженных сил РФ и находившиеся в плену гражданские лица уже вернулись на Родину.

По мнению ряда экспертов, переговорный процесс о мирном завершении украинского кризиса оказался в тупике. Ранее обозреватель «МК» объяснил, почему американские инициативы «умирают медленной смертью».