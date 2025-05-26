Стоит отметить, что прошедшая 16 мая первая прямая двусторонняя консультация между российской делегацией и представителями киевского режима не принесла каких-либо договоренностей, кроме соглашения об обмене формата «1000 на 1000». На данный момент все бойцы Вооруженных сил РФ и находившиеся в плену гражданские лица уже вернулись на Родину.