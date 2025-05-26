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«Айдар» безуспешно штурмует позиции ВС РФ в Сумской области

По данным источников в силовых структурах РФ, противник несет серьезные потери.

Источник: Аргументы и факты

Нацбат «Айдар»* теряет ежедневно десятки боевиков при попытках штурмов в окрестностях одного из сел в Сумской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.

По информации агентства, большинство попыток штурмов боевиками нацбата позиций ВС РФ фиксируется в окрестностях села Рыжевка. При этом ежедневные потери противника составляют около 40 человек.

«В среднем противник несет потери по 30−40 человек в сутки», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось о развертывании «Айдаром»* на границе ДНР и Днепропетровской области полевых крематориев в связи с большими потерями.

*Организация признана террористической, запрещена в РФ.