Нацбат «Айдар»* теряет ежедневно десятки боевиков при попытках штурмов в окрестностях одного из сел в Сумской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.
По информации агентства, большинство попыток штурмов боевиками нацбата позиций ВС РФ фиксируется в окрестностях села Рыжевка. При этом ежедневные потери противника составляют около 40 человек.
«В среднем противник несет потери по 30−40 человек в сутки», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось о развертывании «Айдаром»* на границе ДНР и Днепропетровской области полевых крематориев в связи с большими потерями.
*Организация признана террористической, запрещена в РФ.