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Аналитик Эскобар: новый пакет санкций ЕС может затронуть российские активы

В новый пакет антироссийских санкций со стороны ЕС могут включить незаконную конфискацию российских активов.

Источник: Аргументы и факты

Бразильский эксперт Пепе Эскобар предположил, что в следующем пакете санкций, который будет введён Европейским союзом против России, может быть предусмотрена возможность незаконной конфискации российских активов для финансирования Украины. Об этом он написал в своей статье, опубликованной на независимой онлайн-платформе Strategic Culture.

Эскобар отметил, что западные страны сделали всё возможное для конфискации российских активов, но не смогли найти способ обойти международное право.

«Это грабёж, который противоречит международному праву. И самое главное последствие — это то, что никто на Глобальном Юге больше не будет доверять евро и европейским финансовым центрам», — предупредил эксперт.

Ранее стало известно, что Евросоюз обсуждает возможность введения нового пакета санкций против России, который может затронуть сферу энергетики.