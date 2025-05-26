Аналитик Эскобар: новый пакет санкций ЕС может затронуть российские активы

Бразильский эксперт Пепе Эскобар предположил, что в следующем пакете санкций, который будет введён Европейским союзом против России, может быть предусмотрена возможность незаконной конфискации российских активов для финансирования Украины. Об этом он написал в своей статье, опубликованной на независимой онлайн-платформе Strategic Culture.