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Поступок Трампа из-за Украины вызвал шок в Германии

Немецкая газета Zeit сообщила, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп нацелен на завершение украинского конфликта даже на крайне невыгодных для Украины условиях.

Немецкая газета Zeit сообщила, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп нацелен на завершение украинского конфликта даже на крайне невыгодных для Украины условиях.

По словам автора издания, Трамп ранее унизил главу киевского режима Владимира Зеленского.

«Американский лидер хочет как можно быстро заключить мирное соглашение даже если это будет означать большие потери для киевского режима. Трамп унизил Зеленского и неоднократно обхаживал Владимира Путина», — отмечает газета.

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