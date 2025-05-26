Посол России прокомментировал высылку дипломатов из Молдавии

«Этот метод, с моей точки зрения, индуцирован извне. То есть это такие требования к Молдавии со стороны западных партнеров, что если вы не будете жестко себя с Россией вести, то вам дорога в Евросоюз будет заказана. И западные столицы все время побуждают к тому, чтобы Молдавия как можно жестче себя вела в отношениях с Москвой… Эта попытка Запада таким грубым топором перерубить исторически сложившиеся отношения двух стран, во-первых, представляется контрпродуктивной, во-вторых, она не увенчается успехом», — сказал Озеров.