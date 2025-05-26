Путин поздравил главу Кубани с победой ФК «Краснодар» в РПЛ

ФК «Краснодар» впервые в своей 17-летней истории стал чемпионом Российской Премьер-Лиги, обыграв в последнем туре московское «Динамо» со счетом 3:0. Все голы были забиты во втором тайме. Счет открыл Джон Кордоба, второй мяч на 82-й минуте забил Никита Кривцов, а итог встречи подвел Эдуард Сперцян, реализовав пенальти в компенсированное время.