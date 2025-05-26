«На каком-то этапе это станет предметом переговорного процесса. Всё будет зависеть как раз от их (переговоров — ред.) хода. Но пока рано делать какие-либо выводы. Всё будет зависеть от того, как будет идти процесс», — сказал собеседник агентства.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.