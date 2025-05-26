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Санкции против России могут стать предметом переговоров, сообщил источник

АНКАРА, 26 мая — РИА Новости. Незаконные санкции Запада против России на каком-то этапе могут стать предметом переговорного процесса, но всё будет зависеть от их хода, пока нельзя ничего прогнозировать, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.

Источник: РИА "Новости"

«На каком-то этапе это станет предметом переговорного процесса. Всё будет зависеть как раз от их (переговоров — ред.) хода. Но пока рано делать какие-либо выводы. Всё будет зависеть от того, как будет идти процесс», — сказал собеседник агентства.

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.