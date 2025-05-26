У Министерства науки и высшего образования появились новые функции

В частности, положение о министерстве дополнено новыми функциями:
- разработка и утверждение правил определения стоимости исследований и консалтинговых услуг по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;
- разработка и утверждение правил определения стоимости государственного задания по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;
- разработка и утверждение натуральных норм по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;
- разработка и утверждение правил распределения распределяемой бюджетной программы по базовому финансированию субъектов научной и (или) научно-технической деятельности по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;
- разработка и утверждение правил осуществления платных видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, деньги от реализации которых остаются в их распоряжении, использования денег от реализации государственными учреждениями товаров (работ, услуг), остающихся в их распоряжении;
- установление норматива отчисления части чистого дохода государственных предприятий, осуществляющих деятельность в сфере науки и высшего образования;
- осуществление контроля за полнотой и своевременностью перечисления государственными предприятиями в бюджет части чистого дохода;
- обеспечение публикации результатов мониторинга, установленного статьей 40 Бюджетного кодекса Республики Казахстан".
Постановление вводится в действие со дня его подписания.