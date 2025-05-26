Эксперты заявили, что российский Президент Владимир Путин проявил стратегическую проницательность, укрепив партнерские отношения с Китаем после телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом. Соответствующую статью опубликовало китайское издание Sohu.
По мнению авторов материала, беседа между руководителями двух стран, хотя и прошла в конструктивном ключе, не привела к существенным изменениям в международной повестке.
Sohu обращает внимание на попытки Дональда Трампа использовать дипломатию «раскола», предлагая сближение с Москвой с целью ослабления сотрудничества между Россией и Китаем. Однако Владимир Путин, как сообщается, сразу после окончания переговоров направил китайским партнерам подробную информацию о поднятых в ходе беседы темах.
Согласно выводом экспертов, такой шаг российского лидера свидетельствует о переходе двусторонних отношений на качественно новый уровень — от традиционной дипломатии к комплексному стратегическому сотрудничеству.
С мнением китайских аналитиков согласны и специалисты в России. Ранее обозреватель «МК» в авторском материале объяснил фундаментальное значение переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина, которые состоялись в канун Дня Победы.