Эксперты констатировали победу Путина над Трампом через укрепление альянса с КНР

Sohu обращает внимание на попытки Дональда Трампа использовать дипломатию «раскола», предлагая сближение с Москвой с целью ослабления сотрудничества между Россией и Китаем. Однако Владимир Путин, как сообщается, сразу после окончания переговоров направил китайским партнерам подробную информацию о поднятых в ходе беседы темах.