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В Южной Корее кандидат в президенты от демократов пообещал восстановить каналы связи с КНДР

В Южной Корее кандидат в президенты от демократ Ли Чжэ Мён заявил о намерении восстановить каналы связи с Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР).

В Южной Корее кандидат в президенты от демократ Ли Чжэ Мён заявил о намерении восстановить каналы связи с Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР). Также политик планирует развивать сотрудничество с соседней страной для активизации корейской экономики.

«Для активизации экономики и стабилизации жизни необходимо устранить “корейский риск”. Мы восстановим каналы межкорейской связи, включая военную горячую линию, добьёмся взаимного прекращения провокационных действий и стабильного управления ситуацией», — говорится в его предвыборном заявлении, опубликованном в социальной сети.

Ли Чжэ Мён также пообещал продвигать взаимовыгодный межкорейский диалог и сотрудничество, «с которым будет согласен народ».

Политик также указал, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова давно приостановлен. В то же время ядерно-ракетный потенциал Северной Кореи с каждым днем усиливается. Кандидат в президенты добавил, что политика в отношении КНДР не должна быть политическим инструментом. Ее целью должно стать установление мира.

Отметим, что досрочные президентские выборы в Южной Корее пройдут 3 июня. Поводом для внеочередного голосование стал импичмент теперь уже бывшему президенту Юн Сок Ёлю 14 декабря 2024 года.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын назвал виновных в неудачном спуске на воду северокорейского эсминца.