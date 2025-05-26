В Южной Корее кандидат в президенты от демократов пообещал восстановить каналы связи с КНДР

Политик также указал, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова давно приостановлен. В то же время ядерно-ракетный потенциал Северной Кореи с каждым днем усиливается. Кандидат в президенты добавил, что политика в отношении КНДР не должна быть политическим инструментом. Ее целью должно стать установление мира.