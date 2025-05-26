Денис Паслер: в Свердловской области зарегистрировано 389 тыс. самозанятых

Кроме того, в регионе насчитывается 217,7 тыс. предпринимателей в этой сфере. Как рассказал господин Паслер, одним из таких стал Максим Пискулев из Березовского, который запустил производство рентгенозащитной одежды для врачей: специальный двусторонний фартук — раньше такую модель не изготавливали в России. Его защищают подмышечные лимфоузлы, которые являются уязвимой зоной, особенно для врачей, которые в течение долгого времени работают с рентгеновским излучением.