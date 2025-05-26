Законопроект о выплатах домохозяйкам внесен в Госдуму

Документом предлагается установить основания и порядок назначения и осуществления ежемесячной платы лицам, занятым исключительно ведением домашнего хозяйства, в частности уходом за детьми, достигшими 1,5 лет, детьми-инвалидами и престарелыми родителями. Предполагается, что размер выплаты будет равен прожиточному минимуму в регионе.