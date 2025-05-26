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Законопроект о выплатах домохозяйкам внесен в Госдуму

Депутат Ярослав Нилов считает, что подобная мера поддержки положительно скажется на материальном положении семьи с невысоким доходом.

Источник: Аргументы и факты

В Госдуму внесен законопроект о ежемесячных выплатах домохозяйкам.

Как отметил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, первая редакция проекта была разработана по инициативе и поручению Владимира Жириновского.

«Мы в ЛДПР уважительно относимся к любому честному созидательному труду и считаем, что ведение домашнего хозяйства — полноценная работа, имеющая большое значение для общества, а потому заслуживающая оплаты», — подчеркнул Нилов.

По его словам, подобная мера поддержки положительно скажется на материальном положении семьи с невысоким доходом.

Депутат пояснил, что одним из базовых условий получения выплат является статус безработного. Законопроект предполагает выделение среди безработных тех, кто занимается ведением домашнего хозяйства в семье с небольшим доходом.

Документом предлагается установить основания и порядок назначения и осуществления ежемесячной платы лицам, занятым исключительно ведением домашнего хозяйства, в частности уходом за детьми, достигшими 1,5 лет, детьми-инвалидами и престарелыми родителями. Предполагается, что размер выплаты будет равен прожиточному минимуму в регионе.

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