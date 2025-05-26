О2: производители в Польше призвали запретить ввоз огурцов из России

Польские производители огурцов просят запретить ввоз овоща из России из-за его рекордных поставок в страну в марте 2025 года. Как пишет портал О2 со ссылкой на главу польской Ассоциации производителей томатов и огурцов в теплицах Лукаша Гвиздалу, их возмутил факт «нечестной конкуренции» из-за энергоресурсов для отопления теплиц.
«Решение по этому вопросу может быть принято в течение ближайшего месяца или двух», — заявил спикер.
На самом деле, этот факт очень расстроил нашего соседа. Причем настолько, что, по его словам, стоило бы запретить ввоз чуть ли не всех российских продуктов на польский рынок. Гвиздала даже упомянул те товары, которые поставляются из РФ через Белоруссию. И все это якобы из-за конфликта России и Украины.
«Ситуация, когда, с одной стороны, мы поддерживаем Украину нашими ресурсами, а с другой — позволяем России и Белоруссии продавать свою продукцию в Польше или транзитом через нашу страну в ЕС, парадоксальна», — подчеркнул он.
Отметим, что в марте российские производители продали 2,1 тысячу тонн огурцов в Польше на общую сумму 2,7 млн евро, что в 2,5 раза больше февральских объемов и на 25% выше показателей за март 2024 года.
Как KP.RU писал ранее, Россия за два месяца 2025 года нарастила экспорт удобрений в Индонезию до исторического максимума, а именно до 274 тысяч тонн.