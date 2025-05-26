О2: производители в Польше призвали запретить ввоз огурцов из России

На самом деле, этот факт очень расстроил нашего соседа. Причем настолько, что, по его словам, стоило бы запретить ввоз чуть ли не всех российских продуктов на польский рынок. Гвиздала даже упомянул те товары, которые поставляются из РФ через Белоруссию. И все это якобы из-за конфликта России и Украины.