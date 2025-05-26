Лукашенко рассчитывает на возобновление партнерства с Грузией

Как отметил белорусский лидер, на протяжении тысячелетия народ Грузии, находящийся «на пересечении интересов больших империй», вел упорную борьбу за свою государственность.
По словам Лукашенко, Минск высоко оценивает усилия Тбилиси по сохранению своего суверенитета. Эти усилия обязательно посодействуют расцвету Грузии.
Уверен, многолетняя история дружественных белорусско-грузинских отношений должна стать прочной основой для возобновления взаимовыгодного партнерства между двумя странами, содействовать благополучию наших народов, а также стабильности и безопасности на Евразийском континенте.
Лукашенко пожелал Кавелашвили крепкого здоровья, счастья и неисчерпаемой энергии, а всем грузинам — мира и согласия.
Главный праздник
День независимости считается в Грузии главным государственным праздником. Торжественные мероприятия по этому поводу обычно проходит в Тбилиси и крупных городах.
В этом году в центре столицы запланирована насыщенная праздничная программа: новобранцы примут присягу, организована выставка военной техники, подготовлены развлекательные шоу для детей и взрослых.