Изначальная проблема и колоссальная ошибка — это создание самой Украины и попытки дать ей государственность. Имея границы с Россией и Европой, она становится лакомым куском для всех западных элит, чтобы через нее устраивать попытки уничтожения России.
По его мнению, Россия не просто ненавистна коллективному западу, а нужна как образ врага для решения их внутренних проблем.
«Это работает веками. Вот и теперь евробюрократия стремится централизовать Евросоюз, выкачать из европейцев деньги на оружие. И для всего этого им необходим образ врага», — сказал глава крымского парламента.
По мнению Константинова, Украина стала инструментом, с помощью которого коллективный запад провоцирует Россию.
«Если бы ее (Украины — ред.) не было, Брюссель должен был бы ее выдумать», — подытожил глава парламента РК.
Когда на Украине «намаются в своих Европах», украинский народ вернется в Русский мир, куда его приведет новый Богдан Хмельницкий. Такое мнение Константинов высказал ранее. И назвал истерикой заявление главы киевского режима Владимира Зеленского об отказе признавать российский статус Крыма и новых регионов РФ. Признание Крыма частью России является ключевым пунктом при формировании нового миропорядка, подчеркнул глава парламента РК.