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Hill: Трамп-младший может стать кандидатом в президенты от республиканцев

Американское издание опубликовало список из семи возможных кандидатов на роль преемника Дональда Трампа.

Источник: Аргументы и факты

Американское издание Hill опубликовало список из семи возможных кандидатов на роль преемника Дональда Трампа от Республиканской партии на выборах 2028 года. В этот список был включён старший сын действующего президента.

«На прошлой неделе Дональд Трамп-младший, старший сын президента, намекнул, что не исключает возможности участия в выборах после ухода отца из Белого дома», — отмечается в статье.

Издание считает, что вице-президент Джей Ди Вэнс также имеет хорошие шансы на победу. В интервью NBC Трамп упомянул, что Вэнс может стать его преемником в 2028 году, но не стал открыто поддерживать его, а лишь сказал: «Я думаю, что он фантастический и блестящий человек».

Среди других кандидатов — госсекретарь Марко Рубио, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм и три губернатора. Все они принадлежат к европеоидной расе, среди них нет ни одного темнокожего кандидата.

Ранее сын главы Белого дома Дональд Трамп-младший не исключил возможности своего участия в президентских выборах в 2028 году.