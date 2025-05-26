Hill: Трамп-младший может стать кандидатом в президенты от республиканцев

Издание считает, что вице-президент Джей Ди Вэнс также имеет хорошие шансы на победу. В интервью NBC Трамп упомянул, что Вэнс может стать его преемником в 2028 году, но не стал открыто поддерживать его, а лишь сказал: «Я думаю, что он фантастический и блестящий человек».