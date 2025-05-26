«Рекламируемая» рота мотоциклистов ВСУ понесла большие потери под Сумами

Рота мотоциклистов 425-го отдельного штурмового полка ВСУ, о создании которой украинская сторона активно рассказывала в СМИ и соцсетях, понесла существенные потери в районе села Ободы Сумской области. Об этом сообщает Telegram-канал российской группировки войск «Север» «Северный ветер».