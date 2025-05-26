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«Рекламируемая» рота мотоциклистов ВСУ понесла большие потери под Сумами

Бойцы ВС РФ сообщили о потерях в роте мотоциклистов украинского 425-го отдельного штурмового полка.

Источник: Аргументы и факты

Рота мотоциклистов 425-го отдельного штурмового полка ВСУ, о создании которой украинская сторона активно рассказывала в СМИ и соцсетях, понесла существенные потери в районе села Ободы Сумской области. Об этом сообщает Telegram-канал российской группировки войск «Север» «Северный ветер».

«Наши штурмовые отряды продолжают расширять полосу безопасности на сумском направлении, продвигаясь вглубь украинской территории», — отмечается в публикации.

К слову, в силовых структурах России заявили, что украинский нацбатальон «Айдар»* ежедневно теряет десятки боевиков, пытаясь штурмовать окрестности села Рыжевка Сумской области.

* Внесен в России в список террористических и экстремистских организаций.