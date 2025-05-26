«Русским наплевать»: Американский эксперт резко осадил Трампа за критику Москвы

«Факт в том, что русским абсолютно наплевать на то, чему “радуется” в эти дни разваливающаяся империя. Они будут продолжать делать то, что им хочется, а американцы будут чертовски хорошо мириться с этим по той простой причине, что они всё равно ничего не могут с этим поделать», — написал Шрайвер в соцсети X.
Так американский военный эксперт прокомментировал слова республиканца о недовольстве президентом России Владимиром Путиным в последние дни. Особенное недовольство Трамп высказал по поводу ночных ударов по Украине. Хозяин Белого дома заявил, что не понимает логики нанесения ракетных ударов во время переговорного процесса.