«Русским наплевать»: Американский эксперт резко осадил Трампа за критику Москвы

«Факт в том, что русским абсолютно наплевать на то, чему “радуется” в эти дни разваливающаяся империя. Они будут продолжать делать то, что им хочется, а американцы будут чертовски хорошо мириться с этим по той простой причине, что они всё равно ничего не могут с этим поделать», — написал Шрайвер в соцсети X.