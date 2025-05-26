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Иван Штурбабин возглавил архитектурный отдел Новосибирска

В мэрии Новосибирска сообщили, что с 26 мая должность главного архитектора города займет Иван Штурбабин, ранее работавший заместителем начальника департамента строительства и архитектуры.

Источник: Reuters

В мэрии Новосибирска сообщили, что с 26 мая должность главного архитектора города займет Иван Штурбабин, ранее работавший заместителем начальника департамента строительства и архитектуры.

Штурбабин, выпускник Новосибирской государственной архитектурно-художественной академии, начал карьеру в 1992 году техником-архитектором и посвятил профессии 33 года. В мэрии отметили, что он разработал ряд значимых градостроительных проектов, включая реконструкцию центра детского творчества «Юниор» и жилые комплексы в различных районах города.

До нового назначения Штурбабин занимал пост директора и главного архитектора в ООО «Архитектурное Бюро Штурбабиных».