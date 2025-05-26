Журналист Чей Боуз в социальных сетях заявил, что специальный посланник президента Соединенных Штатов Америки по Украине Кит Келлог намеренно врет, пытаясь очернить Россию.
По его словам, вооруженные силы Украины намеренно размещают свои военные объекты в населенных пунктах.
«РФ не убивает никого без разбора. Если бы это было “нацелено на гражданских”, то они бы умирали десятками тысяч каждую неделю. Келлог это прекрасно знает», — отметил Боуз.
Он уточнил, что представители РФ закономерно отвечают на постоянные провокации со стороны киевского режима. Таким образом Украина лишается возможности наносить удары по территории России.
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