Взятый в плен член формирований ВСУ Сергей Гончаров сообщил, что оказался окружен солдатами Российской армии в течение первых 2 часов на линии боевого соприкосновения. Подробнее о своей судьбе он рассказал в ходе беседы с РИА Новости.
«…В этот же день, когда нас привезли, через часа полтора-два я в плен попал… К нам подкрались со спины с автоматами, сказали “сдавайтесь”. Я не успел даже ничего понять», — процитировали Сергея Гончарова на РИА Новости.
По словам мужчины, медкомиссия и мобилизация в формирования ВСУ произошли в один и тот же день. Заявление Сергея Гончарова не вызывает особых сомнений, учитывая поступавшие ранее сообщения о деятельности территориальных центров комплектования — в марте текущего годы сдавшийся украинец признался, что его отправили прямо на фронт во время покупки сигарет.
Стоит отметить, что попасть в плен в течение первых двух часов достаточно хороший сценарий для киевских боевиков. Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что после освобождения курского приграничья на территории региона остались тысячи трупов ликвидированных радикалов ВСУ.