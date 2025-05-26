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Боец ВС РФ: ВСУ бросали штурмовиков, чтобы вернуть контроль над Романовкой

По словам военнослужащего, противник был уничтожен.

Источник: Аргументы и факты

ВСУ предпринимали безуспешные попытки вернуть потерянное село Романовка в ДНР, бросая в атаку штурмовиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира роты 68-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск с позывным Ваня.

«Буквально на следующий день после того, как мы закрепились на некоторых улицах населенного пункта, противник предпринял атаку пятерками — пять, восемь, десять человек — пытались таким образом нахрапом нас выбить», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, украинские военные были своевременно выявлены российскими БПЛА и уничтожены в результате ударов артиллерии и дронов-камикадзе.

Напомним, об освобождении Романовки бойцами группировки «Юг» стало известно в минувшее воскресенье.