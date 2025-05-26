Профессор Сиракуса заявил о решении Трампа выйти из переговоров по Украине

Очередное критическое заявление президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского говорит о его выходе из переговоров по Украине, считает профессор факультета глобальных перспектив Университета Кертина в Австралии Джо Сиракуса в эфире Sky News Australia.
По его словам, Зеленский знает, что не может вернуться к американцам за помощью, поэтому совершенно ясно, что Трамп «умыл руки в отношении Украины». Сиракуса считает, что американскому лидеру уже «все равно» и он хочет изменить «повестку дня».
Профессор подчеркнул, что «для Украины здесь нет выхода».
Ранее Трамп заявил, что высказывания Зеленского провоцируют проблемы, из-за чего ему следует прекратить такие разговоры.
Американский политик и главный редактор журнала Forbes Стив Форбс отметил, что выход Трампа из участия в новом раунде переговоров между Россией и Украиной станет капитуляцией Киева.