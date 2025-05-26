Российские военные ликвидировали группу иностранных наемников ВСУ с женщиной-снайпером в донецком Дзержинске. Об этом заявил РИА Новости штурмовик 51-й армии Южного военного округа с позывным Серый, уточнив, что все произошло еще в марте.
По его словам, бойцы ВС РФ поразили здание, в котором находились наемники. То, что снайпером была женщина, они поняли позже — по женской форме.
«Мы обнаружили потом их место базирования, там женские вещи были. Вот конкретно женская форма и снайперские патроны», — рассказал собеседник информагентства.
К слову, ранее сообщалось, что российские военнослужащие ликвидировали в ДНР часть подразделения БПЛА ВСУ «Сварог» — на границе с Днепропетровской областью.