В ДНР ликвидировали группу наемников ВСУ с женщиной-снайпером

Российские военные ликвидировали группу иностранных наемников ВСУ с женщиной-снайпером в донецком Дзержинске. Об этом заявил РИА Новости штурмовик 51-й армии Южного военного округа с позывным Серый, уточнив, что все произошло еще в марте.