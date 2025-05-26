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Премьер-министр Италии посетит Узбекистан на этой неделе

Vaib.uz (Узбекистан. 26 мая). Пресс-служба правительства Италии сообщила, что премьер-министр Джорджа Мелони посетит Узбекистан 28—29 мая. Судя по всему, официальные встречи и переговоры пройдут в Самарканде.

Источник: Vaib.Uz

Изначально визит был запланирован на апрель, но его отложили из-за смерти папы римского Франциска.

Ожидается, что в центре переговоров будут торговля, инвестиции и международное сотрудничество.