Премьер-министр Италии посетит Узбекистан на этой неделе

Изначально визит был запланирован на апрель, но его отложили из-за смерти папы римского Франциска.
Ожидается, что в центре переговоров будут торговля, инвестиции и международное сотрудничество.
Vaib.uz (Узбекистан. 26 мая). Пресс-служба правительства Италии сообщила, что премьер-министр Джорджа Мелони посетит Узбекистан
Изначально визит был запланирован на апрель, но его отложили из-за смерти папы римского Франциска.
Ожидается, что в центре переговоров будут торговля, инвестиции и международное сотрудничество.