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«Это нечестно»: Польские фермеры пожаловались на рекордные поставки российских огурцов

Польские фермеры выступили с призывом ограничить импорт огурцов из России, отметив резкий рост поставок в марте. Об этом сообщает портал O2, ссылаясь на руководителя Ассоциации тепличных производителей томатов и огурцов Лукаша Гвиздалу.

Источник: Life.ru

По словам Гвиздалы, в ближайшие несколько месяцев может быть принято решение о запрете ввоза российских огурцов на польский рынок, включая продукцию, которая поступает через территорию Белоруссии. Он подчеркнул, что в условиях поддержки Украины было бы логично отказаться от импорта товаров из РФ, чтобы устранить парадоксальную ситуацию, при которой Польша снабжает Незалежную ресурсами и одновременно допускает торговлю с Россией и Белоруссией.

Гвиздала отметил, что польские фермеры испытывают давление из-за строгих стандартов ЕС, касающихся качества и способов выращивания овощей, в то время как российские производители, по его словам, работают без подобных ограничений. По его мнению, «это соперничество нечестно».

В 2024 году объём поставок корнеплодов из России превысил 11 тысяч тонн — рекордный показатель. При этом крупнейшим экспортёром в Польшу остаётся Испания с почти 29 тысячами тонн, за ней следуют Германия (около 17 тысяч тонн) и Греция (около 14 тысяч тонн).

Напомним, в марте 2025 года экспорт российских огурцов в Польшу достиг максимального значения за последние четыре года — 2,7 миллиона евро. Россия заняла уверенную лидирующую позицию среди поставщиков, обеспечив 83% всего объёма импорта.