«Это нечестно»: Польские фермеры пожаловались на рекордные поставки российских огурцов

По словам Гвиздалы, в ближайшие несколько месяцев может быть принято решение о запрете ввоза российских огурцов на польский рынок, включая продукцию, которая поступает через территорию Белоруссии. Он подчеркнул, что в условиях поддержки Украины было бы логично отказаться от импорта товаров из РФ, чтобы устранить парадоксальную ситуацию, при которой Польша снабжает Незалежную ресурсами и одновременно допускает торговлю с Россией и Белоруссией.