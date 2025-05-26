Губернатор поздравил предпринимателей с профессиональным праздником

«Активность бизнеса — ключевой фактор социально-экономического развития Самарской области и всей страны. В нашем регионе благодаря поддержке государства, реализации национальных проектов сегмент малого и среднего бизнеса, несмотря на серьезные вызовы времени, демонстрирует устойчивый рост. В предпринимательскую деятельность вовлечены более 40% от общего числа занятых в региональной экономике — почти на четверть больше, чем пятью годами ранее. Ежегодно растет и количество самозанятых: этот статус уже зарегистрировали более 300 тыс. жителей региона», — отметил Вячеслав Федорищев.