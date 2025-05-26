Посол в Молдавии прокомментировал обвинения в адрес российских СМИ

«В процессе наблюдения за теми обвинениями, которые возникают в адрес российской прессы и которые служат основанием для ограничения ее деятельности, могу отметить, что ни разу не прозвучало обвинение в конкретной дезинформации. Скажите мне, где российские телеканалы, Telegram-каналы сказали что-то, что противоречило бы действительности? Такого не было. Я не видел ни одного конкретного случая. Если бы еще поймали “за руку”, но это не так. Эти обвинения носят размытый характер, в том числе, что СМИ создают “не ту картинку”. Почему они должны создавать “картинку”, которая соответствует мнению определенной части политических сил в Европейском союзе? С какой стати?», — сказал Озеров.