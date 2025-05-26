В «Новосибирской теплосетевой компании» меняется гендиректор

В декабре 2024 года мэрия Новосибирска подала к НТСК иск в связи с неисполнением обязательств по концессии для модернизации теплового комплекса города. В своем Telegram-канале глава города Максим Кудрявцев заявил, что по одному из соглашений вложения компании в 81 объект должны были составить 1,5 млрд руб., но фактически НТСК вложила только 680 млн руб. В СГК отметили, что обязательства будут выполнены «вне зависимости от наличия или отсутствия судебных разбирательств».