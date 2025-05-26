Президент Словении утверждает, что ЕС работает над возобновлением контактов с РФ

Президент Словении считает, что возобновление прямых переговоров с Москвой необходимо Европе. «Одной из ошибок Евросоюза было то, что мы перестали вести диалог с Россией», — сказала она в интервью изданию. По мнению Пирц-Мусар, ЕС должен собрать группу «мудрых мужчин и женщин» для осуществления «тихой дипломатии», что станет первым шагом к восстановлению прямых контактов.