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Президент Словении утверждает, что ЕС работает над возобновлением контактов с РФ

БРЮССЕЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. Президент Словении Наташа Пирц-Мусар утверждает, что председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила ей о ведущейся в ЕС работе по возобновлению контактов с Россией.

Источник: Reuters

По словам Пирц-Мусар, которые приводит европейское издание Politico, глава ЕК в ходе беседы с ней в Брюсселе «сказала, что они работают над этим». В ЕС пока не подтвердили изданию эту информацию.

Президент Словении считает, что возобновление прямых переговоров с Москвой необходимо Европе. «Одной из ошибок Евросоюза было то, что мы перестали вести диалог с Россией», — сказала она в интервью изданию. По мнению Пирц-Мусар, ЕС должен собрать группу «мудрых мужчин и женщин» для осуществления «тихой дипломатии», что станет первым шагом к восстановлению прямых контактов.

Собеседница издания отметила, что из-за отказа от переговоров с РФ Евросоюз «не воспринимается как влиятельное политическое объединение». Она считает, что Европе необходимо приложить усилия, чтобы быть приглашенной к столу переговоров по урегулированию украинского кризиса.