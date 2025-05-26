В «Ростехе» представили новую российскую ракету «Булат»

«Изделие 9М134 легче управляемой ракеты “Корнет”, это позволяет расчёту до четырёх раз увеличить боезапас, таким образом повышается разнообразие и вариативность средств поражения. При этом такое решение предоставляет возможность расчёту успешно уничтожать “Булатом” цели, для которых мощь ракеты “Корнета” избыточна», — сообщили представители холдинга в беседе с РИА «Новости».