В «Ростехе» представили новую российскую ракету «Булат»

«Изделие 9М134 легче управляемой ракеты “Корнет”, это позволяет расчёту до четырёх раз увеличить боезапас, таким образом повышается разнообразие и вариативность средств поражения. При этом такое решение предоставляет возможность расчёту успешно уничтожать “Булатом” цели, для которых мощь ракеты “Корнета” избыточна», — сообщили представители холдинга в беседе с РИА «Новости».
Впервые новую ракету продемонстрировала на форуме «Армия-2024» компания «Высокоточные комплексы». Её разработали специально для уничтожения широкого спектра целей, включая легко- и среднебронированную технику, а также небронированные объекты. Ракета способна преодолевать динамическую защиту.
А ранее Life.ru сообщал, как российская ракета «Бандероль» застала врасплох ВСУ. Ракета имеет дальность около 500 километров и может достигать скорости 650 километров в час. Революционным шагом стало создание универсальной пусковой платформы для ракет.