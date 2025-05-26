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В «Ростехе» представили новую российскую ракету «Булат»

Благодаря небольшому весу новая ракета 9М134 «Булат» позволяет в четыре раза увеличить количество боеприпасов, доступных для расчёта ПТРК, а также расширяет возможности поражения различных целей. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех»).

Источник: Life.ru

«Изделие 9М134 легче управляемой ракеты “Корнет”, это позволяет расчёту до четырёх раз увеличить боезапас, таким образом повышается разнообразие и вариативность средств поражения. При этом такое решение предоставляет возможность расчёту успешно уничтожать “Булатом” цели, для которых мощь ракеты “Корнета” избыточна», — сообщили представители холдинга в беседе с РИА «Новости».

Впервые новую ракету продемонстрировала на форуме «Армия-2024» компания «Высокоточные комплексы». Её разработали специально для уничтожения широкого спектра целей, включая легко- и среднебронированную технику, а также небронированные объекты. Ракета способна преодолевать динамическую защиту.

А ранее Life.ru сообщал, как российская ракета «Бандероль» застала врасплох ВСУ. Ракета имеет дальность около 500 километров и может достигать скорости 650 километров в час. Революционным шагом стало создание универсальной пусковой платформы для ракет.