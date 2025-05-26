Хирурги в саперной защите достали из ноги солдата ВС РФ неразорвавшиеся снаряды

В Министерстве обороны сообщили о подвиге военных врачей, спасших бойца Российской армии от находившихся в его теле неразорвавшихся снарядов. Подробнее о профессионализме и героизме хирургов рассказали в Telegram-канале ведомства.
«Несмотря на то, что боеприпасы не сдетонировали при попадании, оставалась опасность взрыва во время операции… Все пятеро военных хирургов награждены орденами Мужества», — подчеркнули в Минобороны.
Как отметили в ведомстве, гранатометные осколочные снаряды находились в бедре военнослужащего — на их удаление потребовалось порядка 40 минут. В целях безопасности хирурги оперировали бойца в саперной экипировке.
Трудно переоценить значение медиков на линии фронта. Ранее в Минобороны рассказали о героизме медсестры, которая с начала специальной военной операции помогла спасти более 500 российских солдат.