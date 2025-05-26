Лукашенко высказался о сохранении суверенитета Грузии

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о суверенитете Грузии, сообщила пресс-служба президента.
Так, 26 мая белорусский лидер обратился к президенту Грузии Михаилу Кавелашвили, поздравляя главу страны и весь грузинский народ с Днем Независимости.
Лукашенко подчеркнул, что тысячелетиями народ Грузии находился «на пересечении интересов больших империй». И все это время грузины оставались в упорной борьбе за свою государственность, мужественно защищали самобытность родного края и верили в его светлое будущее.
Кроме того, глава Беларуси высказался о суверенитете Грузии и действиях ее властей.
— Минск высоко оценивает усилия Тбилиси по сохранению суверенитета и считает, что они обязательно будут содействовать расцвету Грузии, — говорится в поздравлении.
Президент также выразил уверенность в том, что многолетняя дружба Беларуси и Грузии станет прочной основой для возобновления взаимовыгодного партнерства между обоими государствами. Что, как подчеркнул Лукашенко, в итоге посодействует благополучию белорусов и грузин, а также — стабильности и безопасности на Евразийском континенте.
Также Лукашенко обратился к друзьям из Африканского союза.
Кроме того, Александр Лукашенко высказался об украинцах, приехавших в Беларусь: «Это же украинцы, наши люди».