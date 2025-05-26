Лукашенко высказался о сохранении суверенитета Грузии

Президент также выразил уверенность в том, что многолетняя дружба Беларуси и Грузии станет прочной основой для возобновления взаимовыгодного партнерства между обоими государствами. Что, как подчеркнул Лукашенко, в итоге посодействует благополучию белорусов и грузин, а также — стабильности и безопасности на Евразийском континенте.