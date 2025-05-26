Украинские БПЛА попытались атаковать химзавод в Кинешме. Военная операция, день 1188-й

08:36 Точное место второго раунда переговоров неизвестно, однако закулисный процесс продолжается, рассказал РИА Новости дипломатический источник в Анкаре:
«Пока нет ясности по вопросу о том, где именно пройдут переговоры. Стамбул, конечно же, удобная, проверенная, заявившая о себе переговорная площадка. Ведется закулисный переговорный процесс, но пока никакой конкретики».
08:30.
08:21 Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин сошел с ума из-за ударов по украинским городам «без всякой причины»:
«Я всегда говорил, что он хочет всю Украину, а не только ее часть, и, возможно, это оказывается правдой. Но если он действительно этого добьется, это приведет к падению России!».
Трамп также обозначил, что Зеленский «совсем не помогает своей стране»:
«Все, что он говорит, вызывает проблемы. Мне это не нравится, и это должно прекратиться».
Трамп вновь заявил, что если бы он был президентом США в прошлый срок, то конфликт на Украине никогда бы не начался. Он намекнул, что в отношении РФ могут ввести санкции.
08:13 «Страна.ua» пишет о ночных взрывах в Киеве, Одесской, Хмельницкой, Николаевской областях Украины.
08:07 ⚡️По данным Mash, ВСУ попытались атаковать крупный химзавод в Кинешме Ивановской области. Местные жители сообщили как минимум о двух взрывах.
08:03.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1188-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.