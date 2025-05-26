Социалистический альянс «Большой патриотический полюс» победил на выборах в Венесуэле

В Венесуэле на парламентских и региональных выборах, которые состоялись в воскресенье, 25 мая, победил социалистический альянс «Большой патриотический полюс». Об этом сообщил Национальный избирательный совет республики.
Уточняется, что альянс, в который входит правящая Единая социалистическая партия Венесуэлы, получил более 82% голосов избирателей. Также альянс одержал победу на региональных выборах, получив 23 из 24 губернаторских кресла. Оппозиция смогла добиться избрания своего губернатора лишь в штате Кохедес.
На втором месте оказалась центристская партия «Демократический альянс»(6,25% голосов), на третьем — коалиция UNTC Unica (5,18%). Еще 2,57% избирателей поддержали «Соседскую силу».
Отметим, что накануне венесуэльцы выбирали 285 депутатов Национальной ассамблеи, 260 региональных депутатов и 24 губернаторов.
Наблюдатель из России и депутат Госдумы Алексей Волоцков ранее сообщил, что нарушений на выборах в Венесуэле зафиксировано не было.