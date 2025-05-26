Социалистический альянс «Большой патриотический полюс» победил на выборах в Венесуэле

Уточняется, что альянс, в который входит правящая Единая социалистическая партия Венесуэлы, получил более 82% голосов избирателей. Также альянс одержал победу на региональных выборах, получив 23 из 24 губернаторских кресла. Оппозиция смогла добиться избрания своего губернатора лишь в штате Кохедес.