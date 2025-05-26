Тысяча «Гераней» за ночь: Москва готовит беспилотный апокалипсис для Украины

Российская армия в обозримом будущем может перейти к ночным массированным атакам на территорию Украины, запуская до тысячи ударных беспилотников за один раз. Об этом сообщает издание The Economist, ссылаясь на информацию украинской разведки.
По данным статьи, украинские спецслужбы располагают документами, из которых следует: Россия нацелена на кратное увеличение темпов производства дронов — вплоть до 500 единиц в сутки. Это, как утверждает издание, делает реальными сценарии ночных налётов с использованием свыше тысячи беспилотников.
На фоне неудач в переговорах о перемирии издание указывает, что украинские силы ПВО могут оказаться в ситуации, когда им придется переходить к жесткой экономии ракет-перехватчиков. Это грозит ослаблением оборонного потенциала и ростом уязвимости инфраструктурных объектов.
The Economist подчеркивает, что при такой динамике все больше российских дронов и ракет будут прорываться через ослабленные рубежи противовоздушной обороны, нанося удары по крупным городам и стратегическим промышленным центрам.
Издание также информирует, что на вооружении России уже находится шестая по счету модификация беспилотников «Герань». Новая версия оснащена системами машинного обучения, что позволяет точнее поражать даже те объекты, которые ранее считались недоступными — в том числе столицу Украины.
Особую тревогу, как указывает The Economist, вызывает усовершенствованная система управления этими беспилотниками. Украинские специалисты отмечают, что последние версии дронов практически неуязвимы для средств радиоэлектронной борьбы. В отличие от старых моделей, они больше не нуждаются в спутниковой навигации GPS, а переключились на искусственный интеллект и используют украинские же мобильные и интернет-сети для наведения.
Чтобы минимизировать вероятность обнаружения, российские дроны сначала следуют на низкой высоте, а затем стремительно набирают высоту до двух-трех километров при приближении к целям. Таким образом они выходят за пределы досягаемости малокалиберных орудий, что затрудняет их перехват.
В этих условиях, как сообщает издание, украинская сторона усиливает ставку на применение боевых вертолетов, F-16 и специализированных перехватывающих беспилотников. Эти меры уже начали демонстрировать определенную эффективность.
Представитель украинского руководства, чье имя не раскрывается, оптимистично сообщил журналистам, что над Киевом системы ПВО всё ещё сбивают около 95% вражеских дронов. Однако он подчеркнул, что даже оставшиеся 5% беспилотников, которым удаётся прорваться, способны наносить серьезные разрушения и осложнять ситуацию.
В минувшую ночь Украина вновь подверглась массированному удару с применением ракет и беспилотников. Сильные взрывы были зафиксированы в столице — Киеве, а также в Одесской области, что подтверждается видеоматериалами, опубликованными в сети.
Власти Хмельницкой области сообщили о повреждении нескольких объектов промышленной инфраструктуры. Также украинские военные заявили о запуске крылатых ракет в направлении Староконстантинова — населенного пункта, где располагается важный военный аэродром.