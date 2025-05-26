Тысяча «Гераней» за ночь: Москва готовит беспилотный апокалипсис для Украины

Особую тревогу, как указывает The Economist, вызывает усовершенствованная система управления этими беспилотниками. Украинские специалисты отмечают, что последние версии дронов практически неуязвимы для средств радиоэлектронной борьбы. В отличие от старых моделей, они больше не нуждаются в спутниковой навигации GPS, а переключились на искусственный интеллект и используют украинские же мобильные и интернет-сети для наведения.