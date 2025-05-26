Трамп заявил, что из-за иностранцев американцы теряют места в Гарварде

Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за иностранцев американцы теряют места в Гарвардском университете.
По словам Трампа, многие американцы хотят учиться в Гарвардском университете или других местах, но не могут, так как 31% мест отдан иностранцам, а это очень много.
Американский лидер добавил, что пора уменьшить финансирование Гарварда и сократить количество грантов, так как треть студентов составляют иностранцы, которых, по его мнению, там быть не должно.
«Мы даем им миллиарды долларов, и это просто смешно», — сказал Трамп.
Он также потребовал от Гарварда предоставить список иностранных студентов для проверки их благонадежности и обвинил университет в распространении антисемитских настроений.
Ранее The New York Times писала, что администрация Трампа приостановила разрешение Гарвардскому университету на обучение студентов из других стран.
Глава Министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявляла, что после решения в отношении Гарварда власти могут распространить запрет на прием иностранных студентов на другие университеты.