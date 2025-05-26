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Жертвами удара Израиля по школе в Газе стали 25 человек

Телеканал Al-Jazeera сообщил, что не менее 25 человек погибли при ударе израильских военных по школе, расположенной в городе Газа.

Телеканал Al-Jazeera сообщил, что не менее 25 человек погибли при ударе израильских военных по школе, расположенной в городе Газа.

Как уточняет телеканал, в здании школы размещались беженцы.

«При ударе, который был совершен сегодня утром погибли не менее 25 палестинцев. Израильские военные нанесли удар по школе, в которой находились беженцы», — отметил телеканал.

По словам корреспондента издания, среди погибших шестеро детей.

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