Жертвами удара Израиля по школе в Газе стали 25 человек

Телеканал Al-Jazeera сообщил, что не менее 25 человек погибли при ударе израильских военных по школе, расположенной в городе Газа.
Как уточняет телеканал, в здании школы размещались беженцы.
«При ударе, который был совершен сегодня утром погибли не менее 25 палестинцев. Израильские военные нанесли удар по школе, в которой находились беженцы», — отметил телеканал.
По словам корреспондента издания, среди погибших шестеро детей.
Читайте также: Журналист Боуз: Келлог намерено врет, пытаясь очернить РФ.