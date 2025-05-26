В Башкирии изменят закон о драгметаллах

Это же требование отменяется и в отношении банков, перевозящих монеты из драгметаллов, приобретенные физическими лицами. Отныне сохранность таких изделий должны будут обеспечивать их собственники. Законопроектом также вводятся новые положения об обязательном нанесении двухмерного штрихового кода на ювелирные и другие изделия из драгметаллов и о государственной монополии на соответствующий код.