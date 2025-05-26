В Башкирии изменят закон о драгметаллах

Как пояснили в Госсобрании, действующий республиканский закон необходимо привести в соответствие с требованиями времени. Изменения, в частности, касаются деятельности отдельных специалистов, правил перевозки сырья и продукции с содержанием ценных компонентов и нанесения на изделия специального штрих-кода.
«Мы пересматриваем действующие правила перевозки сплавов и химических соединений драгоценных металлов с содержанием золота и металлов платиновой группы менее 1% и серебра — менее 5%. Обязательное наличие вооруженной охраны в этом случае считаем избыточным требованием и планируем исключить из закона соответствующую норму», — прокомментировал спикер башкирского парламента Константин Толкачев.
Это же требование отменяется и в отношении банков, перевозящих монеты из драгметаллов, приобретенные физическими лицами. Отныне сохранность таких изделий должны будут обеспечивать их собственники. Законопроектом также вводятся новые положения об обязательном нанесении двухмерного штрихового кода на ювелирные и другие изделия из драгметаллов и о государственной монополии на соответствующий код.
Принятие закона устранит правовую неопределенность при осуществлении отдельных операций с драгоценными камнями и металлами. Требования к обороту такой продукции, включая сырье, отходы, готовые ювелирные изделия, совершенствуются и приводятся в соответствие с нормами федерального законодательства, резюмировали в Курултае Башкирии.