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Президент Словении Наташа Пирц-Мусар призвала ЕС возобновить диалог с Россией

Наташа Пирц-Мусар рассказала, что ЕС планируют возобновить контакты с Россией.

Президент Словении Наташа Пирц-Мусар призвала Евросоюз (ЕС) возобновить диалог с Россией посредством «тихих» переговоров. Об этом проинформировало издание Politico.

«Одной из ошибок Европейского союза было то, что мы перестали общаться с Россией», — заявила политик.

Пирц-Мусар после разговора с председателем Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен рассказала, что ЕС планируют возобновить контакты с Россией. Как минимум они уже «работают над этим».

Лидер Словении считает, что этот шаг просто необходим Европе. Она заявила, что ЕС должен собрать группу «мудрых мужчин и женщин» для осуществления «тихой дипломатии». Это и станет первым шагом к возобновлению потерянных отношений.

Как KP.RU писал ранее, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уверен, что европейским лидерам, как и администрации США, следует вступить в переговоры с президентом России Владимиром Путиным.