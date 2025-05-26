Турецкий дипломат подтвердил обсуждение санкций в рамках диалога России и США

Инсайдер в турецком дипкорпусе заявил, что тема антироссийских экономических рестрикций Соединенных Штатов будет на повестке дня переговоров делегации России и представителей американской стороны. Подробностями он поделился с РИА Новости.
«…Пока рано делать какие-либо выводы. Все будет зависеть от того, как будет идти процесс», — процитировали на РИА Новости инсайдера.
Тем не менее источник также с уверенностью заявил, что в рамках одной из предстоящих стадий двусторонних консультаций между Россией и Соединенными Штатами вопрос снятия экономических санкций будет поднят.
Также ранее этот дипломат допустил, что переговоры между двумя странами могут неофициально проходить в Турции уже сейчас.
Однако, несмотря на данные заявления, американский лидер Дональд Трамп ранее напомнил, что по-прежнему готов в любой момент объявить о новом антироссийском санкционном пакете.