Симоньян объяснила, почему нужно переживать за жизнь Трампа

«Рубио ему говорит — у нас так не принято… Ты подпиши уж… А он не подписывает. Я как-то сильно переживаю за его жизнь и здоровье. И не только я», — рассказывает Симоньян, обратив внимание, что Илон Маск «уже соскочил» и решил заниматься «своими компаниями».