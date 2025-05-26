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Симоньян объяснила, почему нужно переживать за жизнь Трампа

Симоньян заявила, что многие переживают за здоровье и жизнь Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Главный редактор телеканала RT и международной медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что проводимая президентом США Дональдом Трампом политика вызывает беспокойство за его жизнь.

«На Трампа смотришь и серьезно переживаешь за его жизнь и здоровье… Трамп говорит страшные вещи и возвращается в 19 век», — сказала главред RT в эфире программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1».

Симоньян напомнила, что госсекретарь Марко Рубио старается ввести серьезные санкционные ограничения в отношении России. «Все как положено, все идет по плану. Все эти годы американские президенты делают одно и тоже — картинка меняется, а план прежний», — отметила она.

По ее словам, на самом деле политикой США управляют не президенты и все должно было идти, «как намечено глубинным государством». Однако в этой ситуации Трамп вдруг отказался принять предложенные Рубио ограничения.

«Рубио ему говорит — у нас так не принято… Ты подпиши уж… А он не подписывает. Я как-то сильно переживаю за его жизнь и здоровье. И не только я», — рассказывает Симоньян, обратив внимание, что Илон Маск «уже соскочил» и решил заниматься «своими компаниями».

Главред медиагруппы «Россия сегодня» пояснила, что Трамп отличается от других американских лидеров, сравнив его с Джоном Кеннеди — «единственным президентом США, который более-менее проводил, хотя бы пытался, отличное от установленного плана».

«Он был католик. К русским относился с большим пониманием, и лез, куда не спрашивали», — заявила она, напомнив, что убили не только Джона Кеннеди, но и его брата, который тоже баллотировался.

Как ранее сообщалось, в Белом доме назревает раскол на почве антироссийских санкций. Марко Рубио выступает за введение ограничений, однако Дональд Трамп остается против подобных мер.

Президент США заявил, что верит в прогресс по мирному урегулированию на Украине, отказавшись вводить новые антироссийские санкции. По его словам, сейчас появился шанс «чего-то достичь». Трамп обратился к желающим ужесточения ограничительных мер в отношении Москвы, отметив, что это сделает ситуации только хуже.