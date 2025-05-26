Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: Фидан рассчитывает встретиться с Путиным, Мединским и Нарышкиным

АНКАРА, 26 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан рассчитывает в ходе первого дня своей поездки в Москву провести встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, помощником президента Владимиром Мединским и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. Об этом сообщил ТАСС источник в турецком МИД.

Источник: Reuters

«Министр иностранных дел Хакан Фидан в ходе своего визита в Российскую Федерацию сегодня, 26 мая, планирует быть принятым президентом РФ Владимиром Путиным, провести встречи с помощником президента Владимиром Мединским и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. Завтра [27 мая] планируется встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым», — указал источник.

Также отмечается, что в понедельник Фидан намерен «встретиться с членами совета директоров Российско-турецкого союза предпринимателей».