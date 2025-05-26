ТАСС: Фидан рассчитывает встретиться с Путиным, Мединским и Нарышкиным

«Министр иностранных дел Хакан Фидан в ходе своего визита в Российскую Федерацию сегодня, 26 мая, планирует быть принятым президентом РФ Владимиром Путиным, провести встречи с помощником президента Владимиром Мединским и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. Завтра [27 мая] планируется встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым», — указал источник.